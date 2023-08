La Lazio continua a lavorare in questi ultimi giorni di calciomercato e ha messo ufficialmente nel mirino Matteo Guendouzi, centrocampista in forza al Marsiglia. In queste ore il club biancoceleste ha fatto un'offerta ufficiale ai francesi per il giocatore da 13 milioni più 5 di bonus.

La trattativa non è ancora chiusa e c'è da lavorare ulteriormente per arrivare a una conclusione: le parti non sono ancora vicine.