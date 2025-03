Onana: “Multe salate all’Inter, mi hanno fatto comprare 35 iPhone”

Dalle multe pagate all’Inter alla stagione in corso con lo United: le dichiarazioni di André Onana

L’attuale stagione del Manchester United non sta andando secondi i piani. I Red Devils ricoprono la quattordicesima posizione in Premier League e hanno pareggiato 1-1 all’andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad.

L’annata è incominciata con ten Hag in panchina, esonerato il 28 ottobre. All’olandese è subentrato un altro olandese, ovvero Ruud van Nistelrooy, che è rimasto per 4 partite: 3 vittorie e 1 pareggio contro il Chelsea. Tutto questo prima dell’arrivo di Rúben Amorim dell’11 novembre.

Ad attendere il Man Utd nella ventottesima giornata di campionato c’è l’Arsenal, nel big-match di domenica 9 marzo, ore 17:30.

Ma lasciamoci per un attimo alle spalle le questioni di campo, e leggiamo le dichiarazioni rilasciate da André Onana – portiere ex Inter ora al Man United – in un’intervista a Le Media CARRÉ.

Onana: “Sono arrivato all’Inter come numero due”

Onana è tornato a parlare della sua esperienza in Italia con la maglia dell’Inter: “Sono stato lì una stagione ma è come se ne avessi vissute dieci. Il nostro spogliatoio era una discoteca. Un giorno arrivo puntuale all’allenamento, ma Denzel (Dumfries, ndr) mi fa notare che ero in ritardo, quindi ho pagato la multa. Le multe erano salate, per uno scherzo simile mi hanno fatto acquistare 35 iPhone perché bisogna comprarli a tutti. Arrivare in ritardo è una cosa che detestavano perché considerata una mancanza di rispetto“.

Sul suo arrivo all’Inter: “Io sono arrivato e Simone Inzaghi mi ha detto: “Handanovič sarà il mio portiere titolare“. Ero appena arrivato e mi sentivo già in competizione per il posto. Sono arrivato come numero due“.

Onana: “Lo United è il club inglese più grande”

Sulla stagione in corso: “Il nostro obiettivo principale è rimettere il Manchester United nel posto che gli compete, è il più grande club inglese“.

Ha aggiunto: “Non è facile perché gli avversari sono forti: abbiamo il City e il Liverpool che fanno bene. La Premier League è un campionato estremamente competitivo“.