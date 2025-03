Pescara, debutto per il 2009 Arena. Chi sono i più giovani esordienti in Serie A?

Dopo l’esordio del classe 2009 Antonio Arena in Serie C, ecco tutti i più giovani debuttanti in Serie A e Serie B.

Serata storica a Pescara per Antonio Arena: è il primo classe 2009 a esordire e segnare un gol nella stessa sera tra i professionisti. Numero 40 sulle spalle e due record in pochi minuti. L’italo-australiano è entrato in campo al 66′ durante il match contro la Lucchese e ha trovato la rete del 4-1 al 74′ minuto di gioco.

A 16 anni e 25 giorni diventa quindi il primo 2009 a debuttare tra i professionisti in Italia. Non batte però il record a livello europeo detenuto da Jayden Onia Seke della squadra U21 dell’Anderlecht (milita nella Serie B belga) che ha già collezionato 8 presenze in prima squadra.

Ma torniamo in Italia. Quali sono i più giovani che hanno esordito in Serie A in questa stagione? Nell’ampia lista troviamo tanti classe 2008 tra cui Francesco Camarda. Con la maglia rossonera vanta 9 presenze in campionato ma anche alcuni minuti in Champions League, senza aver trovato ancora né assist né gol.

Da non dimenticare anche Thomas Campaniello, punta centrale dell’Empoli, chiamato in Prima Squadra da Roberto D’Aversa per la sfida contro l’Atalanta. Infine, Honest Ahanor, terzino sinistro del Genoa, che vanta due presenze in campionato rispettivamente contro Juventus e Como.

I più giovani esordienti in Serie B

Nessun classe 2008 o 2009 esordiente invece nel campionato di Serie B. Il più giovane in questa stagione rimane Rocco di Vico. Il centrocampista classe 2007 della Salernitana ha debuttato a soli 17 anni 6 mesi e 10 giorni.

A seguire tanti 2006 come Taha Zidouh, attaccante del Modena Under 19, Isak Vural, Alejandro Cichero e Kevin Barcella del Frosinone, Leonardo Mendicino, centrocampista del Cesena. Ma non solo. Della stessa annata troviamo anche Nicolò Fortini, difensore della Juve Stabia, Francesco Corriere, portiere della Salernitana e Akim Djibril, centrocampista del Cittadella.