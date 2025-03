Genoa, Vieira: “Mi dispiace, meritavamo di più”

Le considerazioni di Patrick Vieira, allenatore del Genoa, dopo il pareggio in casa del Cagliari.

La ventottesima giornata di campionato si è aperta con l’anticipo di venerdì 7 marzo. Cagliari e Genoa si sono affrontate in una partita all’Unipol Domus, dalla quale è uscito un 1-1 firmato Viola e Cornet.

Ritrova un risultato utile la squadra di Nicola dopo le sconfitte con Juventus e Bologna, salendo a 26 punti.

Il Genoa, invece, mantiene il dodicesimo posto con 32 punti. Al termine dei 90′, Patrick Vieira ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn.

“Non abbiamo fatto un bel primo tempo. Il secondo è stato meglio soprattutto grazie al gol fatto subito. Mi dispiace, nel secondo tempo abbiamo creato di più e meritavamo di più“, ha esordito l’allenatore rossoblù.

L’intervista di Viera dopo Cagliari-Genoa

Vieira continua parlando dei difensori centrali: “La linea era molto solida soprattutto sulla palla alta. I difensore hanno fatti una grande partita. Dobbiamo gestire questi momenti, abbiamo fatto vedere anche altre abilità come la grinta“.

Infine, ha commentato la seconda rimonta consecutiva in campionato: “Per vedere una bella partita ci vogliono due belle squadre. Non è stato un match con tante giocate ma era fondamentale per noi fare un passo in avanti“.