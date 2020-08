Lazio scatenata: offerti 18 milioni per Muriqi del Fenerbahce

Effetto Champions. La Lazio continua a essere tra le protagoniste di questo calciomercato e fa sul serio per Vedat Muriqi: offerti 18 milioni al Fenerbahce, con l'attaccante classe '94 reduce da una stagione da 36 partite e 17 gol.

Uno sforzo economico importante, per regalare ad Inzaghi un acquisto giovane ma di esperienza (23 presenze e 8 reti con la nazionale del Kosovo) nel reparto avanzato. Ora la palla passa al club turco, che solo la scorsa stagione si era assicurato Muriqi dal Rizespor per una cifra cinque volte più bassa dell'offerta dei biancocelesti.

Che non si fermano, progettando la squadra di domani: la trattativa per Fares è in fase avanzata, Borja Mayoral è vicino e da giovedì anche David Silva. Ora ecco Muriqi, l'ultimo profilo individuato da Tare per l'EuroLazio.