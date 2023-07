Lazio, su Milinkovic-Savic ci sono Juve e Inter, ma piace anche in Arabia

Il punto della situazione su Milinkovic-Savic: il centrocampista della Lazio è sempre seguito da Juventus e Inter, ma piace anche in Arabia Saudita

Con un solo anno di contratto rimanente e un rinnovo non ancora arrivato, il futuro di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio è incerto. Il centrocampista serbo è attualmente in scadenza con i biancocelesti a giugno 2024 ed è sempre seguito da diversi club. La Juventus prima del rinnovo di Rabiot aveva avuto contatti importanti con la Lazio, ma dopo il prolungamento del francese i bianconeri si sono ora concentrati sulle cessioni di Zakaria e McKennie.

Anche l'Inter nelle scorse settimane aveva fatto un tentativo, prima di chiudere per Davide Frattesi. Però c'è un grosso ostacolo per la partenza di Milinkovic-Savic: Lotito chiede 40 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza al giugno dell'anno prossimo. La valutazione è ritenuta troppo alta sia dalla Juventus sia dall'Inter.

Milinkovic-Savic, Juve e Inter vigili, ma c'è anche l'Arabia Saudita

I due club hanno provato a inserire contropartite tecniche che però non sono state accettate dal presidente della Lazio. Il futuro di Milinkovic-Savic quindi dipenderà da due aspetti: se Lotito abbasserà il prezzo; e se Juventus o Inter concretizzeranno delle uscite importanti per poter fare un tentativo serio e concreto.

Sul centrocampista della Lazio, comunque, non ci sono soltanto Juventus e Inter, ma si registrano anche degli interessi dall'Arabia Saudita. In questa sessione di mercato si è già trasferito in Arabia un altro centrocampista di Serie A di alto livello: Marcelo Brozovic, che ha firmato con l'Al-Nassr.