Lazio in emergenza col Milan: chance per André Anderson?

"Chi gioca contro il Milan?". Se lo stanno chiedendo tutti, e Inzaghi sta cercando la soluzione.

Immobile e Caicedo squalificati, la pazza idea Bastos centravanti negli ultimi minuti, ma al momento le ipotesi accreditate sono due.

La prima: Correa-Luis Alberto davanti e Milinkovic a centrocampo. Questa soluzione, però, dipende dal recupero di uno tra Leiva (problemi al ginocchio) e Cataldi (distorsione, in panchina a Torino). In caso di forfait di entrambi, il serbo e lo spagnolo andrebbero a giocare in mezzo, lasciando spazio a un'altra ipotesi.

Chance per Anderson?

Seconda idea: André Anderson davanti insieme a Luis Alberto, Correa unica punta e cambio di modulo, 3-4-2-1. Milinkovic e Parolo in mezzo al campo, affiancati da Jony e Lazzari sulle fasce. Per il brasiliano, classe '99, 4 presenze stagionali, sarebbe l'esordio da titolare in Serie A.

Cresciuto nel Santos, l'anno scorso ha giocato in prestito alla Salernitana (17 gare e un gol), è già nel giro dell'Italia Under 20. Nato in Brasile, è stato naturalizzato italiano. Partito dal ritiro di Auronzo, ha conquistato Inzaghi negli allenamenti e non è finito in prestito. Quella contro il Milan, all'Olimpico, può essere la sua notte.