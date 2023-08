Lazio, Kamada ha già iniziato le visite mediche. Isaksen atteso per lunedì

Kamada è già arrivato a Roma e ha svolta la prima parte delle visite mediche con la Lazio. Invece Isaksen è atteso per lunedì

Doppio colpo in arrivo per la Lazio che, dopo aver affrontato la questione Luis Alberto nelle ultime ore, ha chiuso per gli arrivi di Kamada e Isaksen.

Lazio, il punto su Kamada e Isaksen

Il giapponese è arrivato nella giornata di giovedì a Roma e ha già svolto una parte delle visite mediche. Venerdi mattina le concluderà e poi nel pomeriggio arriverà a Formello per firmare.

Invece il Midtjylland di Gustav Isaksen, questa sera era impegnato nel preliminare di Conference League in Lussemburgo. Il danese non era neanche in panchina e la Lazio lo attende nella Capitale lunedì.