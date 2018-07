Lazio, Joaquin Correa sbarca in città: domani visite mediche

Prima Badelj, ora "El Tucu". in casa Lazio è il giorno degli arrivi (e dell'affaire Milinkovic). Anche Joaquin Correa è sbarcato a Fiumicino. Volo da Siviglia delle 23,40, 35 minuti di ritardo rispetto al programma, diversi tifosi ad aspettare nonostante l'orario (00.30 circa), poi i primi sorrisi da biancoceleste. Domani svolgerà le visite mediche in Paideia (ore 8, insieme all'ex Viola e allo stesso Milinkovic, atteso in clinica dopo lo slittamento di ieri). Classe '94, talento e fantasia per Inzaghi, Correa si metterà subito a disposizione. La Lazio riposerà un paio di giorni e poi tornerà a Formello per la ripresa, fissata per il primo agosto. I prossimi impegni saranno l'amichevole con l'Arsenal del 4 e la partenza per la seconda fase del ritiro estivo (dal 5 al 12 a Marienfeld, in Germania). Con due acquisti in più.

