Lazio, il punto in panchina: sondato Gotti, valutati anche profili esteri

Il casting per il post Inzaghi è già iniziato in casa Lazio. Il direttore sportivo Igli Tare e il presidente Claudio Lotito sono a lavoro per scegliere il nuovo allenatore del club biancoceleste. Le opzioni non mancano, sia in Italia che all'estero.

Tra gli allenatori in corsa, nelle ultime ore è stato sondato anche Luca Gotti, attuale allenatore dell'Udinese. Da ieri sera, invece, sono in corso i contatti con Vincenzo Italiano, reduce dalla salvezza con lo Spezia. Sono in standby, inoltre, le opzioni Mihajlovic e Mazzarri.

Sarri in lista

La Lazio valuta anche un altro allenatore italiano: Maurizio Sarri. Non è ancora stato approfondito il discorso con il suo agente, ma resta una possibilità. Sarri è reduce da un anno sabbatico dopo l'addio alla Juventus nell'estate 2020.

Tare, inoltre, sta valutando anche profili stranieri e non sono da escludere sorprese. Appena ci sarà un quadro chiaro, il ds prenderà una scelta insieme al presidente Lotito.