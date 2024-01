Dopo l'arrivo di Buchanan nei primissimi giorni di gennaio, l'Inter è nuovamente concentrata sul tema rinnovi: agli annunci ufficiali dei prolungamenti di Darmian, Mkhitaryan e Dimarco a fine dicembre, potrebbe presto aggiungersi quello del rinnovo del capitano Lautaro Martinez.

Inter, si lavora ai dettagli del rinnovo di Lautaro: le ultime

Proseguono, infatti, i contatti tra l'Inter e Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto: i nerazzurri hanno già raggiunto un'intesa di massima con l'argentino sulle cifre del prolungamento. Bisogna adesso lavorare sulle questioni secondarie e sui dettagli, ma le parti non hanno fretta.

La chiusura definitiva dell'accordo tra Inter e Lautaro Martinez potrebbe essere raggiunta entro la fine del mese di gennaio, ma, come detto, le parti non hanno fretta. L'attaccante argentino è tornato in campo subito con un gol nella gara vinta nei minuti di recupero contro l'Hellas Verona.

In questa stagione Lautaro Martinez ha segnato ben sedici gol e servito quattro assist vincenti in diciassette partite giocate in Serie A, a cui ha aggiunto anche sei presenze in Champions League, condite da due gol. L'attaccante argentino, e capitano nerazzurro, è sempre più fondamentale nella formazione di Simone Inzaghi: per il rinnovo le parti non hanno fretta, ma un'intesa di massima sulle cifre c'è.