Udinese-Llorente e Lasagna-Verona: dettagli finali

Kevin Lasagna al Verona e Fernando Llorente all’Udinese, doppia operazione arrivata ormai ai dettagli finali.

Intese tra club già raggiunte (qui i dettagli), ma le firme che ufficializzeranno le avventure dei due giocatori nelle nuove squadre potrebbero slittare a domani.

Questo perché il Napoli, club proprietario del cartellino di Llorente, sta sistemando alcune pendenze con l’agente dell’attaccante spagnolo. E per risolvere e sistemare tutto potrebbero servire 24 ore.