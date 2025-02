Karius torna in campo dopo oltre un anno: com’è andata

Dopo oltre un anno lontano dai campi, Loris Karius è tornato protagonista con una prestazione decisiva che ha contribuito alla vittoria dello Schalke 04 per 1-0 contro il Preußen Münster.

L’ultima apparizione ufficiale del portiere tedesco risaliva al 24 febbraio 2024, quando indossava la maglia del Newcastle in una sconfitta per 4-1 contro l’Arsenal. In quella stagione, Karius aveva collezionato solo due presenze in due anni con i Magpies.

Il 14 gennaio 2025, lo Schalke 04, militante nella seconda divisione tedesca, ha deciso di puntare su di lui per rafforzare il proprio reparto difensivo.

Nel match contro il Preußen Münster, Karius ha dimostrato di essere ancora un portiere di alto livello, effettuando interventi determinanti che hanno mantenuto inviolata la porta dello Schalke.

Al 15° minuto, ha respinto un tiro ravvicinato di Mees, mentre al 40° ha deviato con la punta delle dita un pericoloso colpo di testa. Nel secondo tempo al 71° ha neutralizzato la rovesciata di Kinsombi e all’89° ha compiuto un salvataggio miracoloso sulla linea di porta, assicurando così i tre punti alla sua squadra.

La carriera di Karius fatta di alti e bassi

Questa performance rappresenta un momento di riscatto per Karius, la cui carriera era stata segnata negativamente dagli errori commessi nella finale di Champions League del 2018 tra Liverpool e Real Madrid. Dopo quell’episodio, il portiere aveva vissuto periodi difficili, con poche presenze e diverse incertezze in campo. Ora, con lo Schalke 04, Karius sembra aver ritrovato fiducia e forma, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

La vittoria contro il Preußen Münster è stata fondamentale per lo Schalke 04, che sta cercando di risalire la classifica nella seconda divisione tedesca. L’apporto di un portiere esperto come Karius potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni del club in questa stagione.