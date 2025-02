Lecce, Giampaolo: “Pochi gol? Non è il momento di soffermarsi su queste cose”

Le dichiarazioni di Marco Giampaolo, allenatore del Lecce dopo la confitta per 1-0 sul campo della Fiorentina

La ventisettesima giornata di Serie A si è aperta con l’anticipo tra Fiorentina e Lecce, terminato con la vittoria della squadra di Palladino per 1-0.

Decisiva la rete di testa di Robin Gosens, che porta la sua squadra a quota 45 punti.

Resta fermo a 25 invece il Lecce, che trova così la 14esima sconfitta del suo campionato.

Al termine della partita del Franchi, Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, ha commentato la sfida ai microfoni di Dazn.

Le parole di Giampaolo dopo Fiorentina-Lecce

Ha iniziato così: “In alcuni momenti la Fiorentina ci ha aspettati lasciandoci costruire. Nel primo tempo potevamo fare qualcosa in più ma sostanzialmente avevamo preso bene le misure. Gosens ha fatto un gran gol e sono stati bravi. Il Lecce a mio avviso c’è però, a fine primo tempo ho detto ai ragazzi che non avremmo perso. Poi devi costruirti situazioni offensive importanti e complessivamente la squadra ha dato tutto“.

A seguire: “Bisogna capire quando consolidare e quando disimpegnare in avanti. Fa parte delle caratteristiche di una squadra e ci stiamo lavorando anche in allenamento. I pochi gol? Non è il momento di soffermarsi su queste cose. Ci sono dei numeri: sono quelli e dobbiamo cercare di migliorarli. Dobbiamo fare meglio con il nostro parco attaccanti“.