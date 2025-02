Fiorentina, Palladino: “I calciatori sono stati male in questi giorni. Abbiamo bisogno di entusiasmo”

Le considerazioni di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, nell’intervista rilasciata dopo la partita contro il Lecce

Torna la Serie A: oggi, venerdì 28 febbraio, è iniziata la ventisettesima giornata. Le prime squadre a scendere in campo sono state Fiorentina e Lecce.

La partita dell’Artemio Franchi è terminata con il risultato finale di 1-0, grazie al gol di Gosens su assist di Dodô: da esterno a esterno.

Al termine dei 90′, l’allenatore della Viola ha rilasciato un’intervista post-gara in cui ha analizzato la prestazione dei suoi calciatori.

Di seguito i commenti di Raffaele Palladino ai microfoni di Dazn.

Fiorentina-Lecce, l’intervista di Palladino

L’allenatore ha esordito: “Nei momenti difficili, credo che bisogna ripartire dalle cose semplici. Venivamo da un momento di difficoltà, dove abbiamo fatto 3 sconfitte. Quindi non erano state delle buone prestazioni. Era importantissimo vincere oggi: difendere e attaccare da squadra, come abbiamo fatto. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato con un altro sistema di gioco e la squadra ha interpretato tutto in maniera perfetta. Vittoria meritata, ringrazio i ragazzi che hanno dato tutto per l’ennesima volta“.

Poi ha aggiunto: “Quelle 8 vittorie sono state molto importanti, ma non ci hanno messo pressione. Hanno dato una percezione che potevamo restare 2/3 in classifica, ma non era nei nostri programmi e non è nelle nostre possibilità in questo momento. Perché veniamo da una ricostruzione, con tanti giocatori acquistati nelle due sessioni di mercato. Quelle 8 vittorie hanno dato una percezione diversa di quello che siamo all’ambiente Noi stiamo facendo un ottimo campionato e negli ultimi 5 anni la Fiorentina non è mai stata in questa posizione di classifica. Noi siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. Vogliamo essere ambiziosi e portare la Fiorentina più in alto possibile. Devo ringraziare i ragazzi per tutto quello che stanno facendo“.

Le parole di Palladino

Le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina: “I calciatori sono stati davvero male in questi giorni. Hanno vissuto questa negatività e queste critiche in maniera esagerata nei loro confronti. Questo non aiuta i ragazzi a scendere in campo: subentra anche un blocco psicologico che non deve accadere. Abbiamo bisogno di entusiasmo, di energia positiva, dei nostri tifosi, vogliamo essere trascinati da loro. Il nostro stadio deve essere una bolgia e questo dipende anche dalle nostre prestazioni. Le vittorie aiutano a trovare entusiasmo. I ragazzi hanno bisogno di tanta positività e dobbiamo cavalcare questo entusiasmo perché per noi è energia positiva“.

In chiusura, Palladino ha parlato di Kean: “Spero possa ritornare già giovedì e ce lo auguriamo tutti quanti. Ma faccio i complimenti ai ragazzi che hanno sostituito Moise“.