I 52 pre-convocati di Dorval Junior per le sfide di qualificazione al Mondiale del Brasile contro Colombia e Argentina: c’è Neymar

Il Brasile come rinascita e ripartenza: questa la filosofia targata Neymar da Silva Santos Júnior.

L’ex calciatore di Barcellona e PSG ha fatto recentemente ritorno a casa nel suo Santos dove tutto è cominciato, con l’obiettivo di tornare a essere davvero “Neymar” dopo la difficile avventura vissuta in terra saudita con la maglia dell’Al-Hilal.

La stella del calcio avrà adesso anche la possibilità di tornare a vestire la maglia della sua nazionale, dopo quell’ultima partita il 17 ottobre del 2023 contro l’Uruguay che gli costò un lungo stop per infortunio.

Neymar è stato infatti selezionato dal CT Dorval Junior e inserito tra i 52 pre-convocati del Brasile per le partite di qualificazione al Mondiale contro Colombia e Argentina. Rispettivamente il 21 e il 25 marzo. Un’opportunità in più, per Neymar, di tornare a essere Neymar.

Brasile, i convocati di Dorval: c’è Neymar

PORTIERI: Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza, Lucas Perri, Weverton; DIFENSORI: Alexsandro, Beraldo, Danilo, Fabricio Bruno; ESTERNI: Dodo, Abner, Alex Sandro, Alex Telles, Douglas Santos, Guilherme Arana, Vanderson, Wesley.

CENTROCAMPISTI: Alisson, André, Andreas Pereira, Andrey Santos, Bruno Guimaraes, Ederson, Gerson, Joao Gomes, Joelinton, Lucas Moura, Paqueta, Matheus Cunha, Neymar Jr, Oscar; ATTACCANTI: Antonio, Bruno Henrique, Endrick, Estevao, Gabriel Martinelli, Galeno, Igor Jesus, Igor Paixao, Joao Pedro, Luiz Henrique, Raphinha, Rodrygo, Samuel Lino, Savinho, Vinicius, Yuri Alberto.

Neymar e quel retroscena di mercato: “Guardiola mi voleva al Bayern, io lo accolsi in mutande”

Recentemente, il calciatore brasiliano ha raccontato al podcast “Podpah” di un aneddoto di mercato legato al 2013. Ossia, prima che passasse dal Santos al Barcellona. “Mi si presentò Guardiola alla porta insieme a mio padre. Ero in mutande e maglietta, c’erano Pep e mio papà alla mia porta! Mi voleva al Bayern“.

Neymar ha poi continuato: “Guardiola Mi disse: “voglio portarti nella squadra che andrò ad allenare. Voglio portarti con me, vieni a giocare con me, ti farò diventare il migliore“. Poi apre il laptop che aveva con sé e dice: “Giocherai qui, farai questo, se non fai 60 gol in un anno, cambio nome”. Poi, Neymar, scelse il Barcellona. E la storia, la conosciamo bene.