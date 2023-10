Fiorentina, vicino il rinnovo di Kayode

Una delle sorprese dell'inizio di questa stagione di Serie A è sicuramente Michael Kayode, terzino della Fiorentina. Il classe 2004 è stato autore di grandi prestazioni e si è preso la maglia da titolare sulla fascia destra della squadra di Vincenzo Italiano. Adesso è vicino il suo rinnovo con i viola.

Fiorentina, vicino il rinnovo di Michael Kayode

La Fiorentina è vicina a prolungare il contratto di Michael Kayode, sulla base di un rinnovo di cinque anni con un salario a salire al raggiungimento di concordati obiettivi.

Da oggi pomeriggio, Daniele Pradè e Joe Barone sono al lavoro a Milano per arrivare alla fumata bianca.

Si tratterebbe di un rinnovo importantissimo per la Fiorentina, sia per il presente ma soprattutto per il futuro del club viola. Kayode è infatti uno dei giovani più interessanti del campionato italiano.