Juventus, accordo di massima con Vlahovic: da limare dettagli con la Fiorentina

La Juventus è veramente a un passo da Dusan Vlahovic. Con la Fiorentina i bianconeri hanno trovato l'accordo sulle cifre, ma serve limare alcuni dettagli. Con il giocatore invece c'è un'intesa di massima. Servono quindi pochi sforzi da parte della società juventina per assicurarsi l'attaccante serbo.

Juventus e Fiorentina, il punto

Juventus e Fiorentina hanno trovato l'accordo per le cifre del trasferimento, che sarà di 68 milioni di parte fissa e 7 di bonus per un totale (potenziale) di 75 milioni. I bianconeri, quindi, hanno accolto la richiesta del club viola di non dilazionare i pagamenti.

Il trasferimento quindi non avverrà con una formula simile a quella di Federico Chiesa, cioè con un prestito con obbligo per dividere i pagamenti da mettere a bilancio. Ciò non vuol dire che la Juventus non potrà suddividere in diverse tranche il pagamento.

Proprio su questo tema stanno proseguendo ora i contatti tra i bianconeri e la Fiorentina. Una volta trovato l'accordo sulla formula del pagamento sarà a tutti gli effetti fatta per il passaggio di Vlahovic alla Juventus.

Juventus-Vlahovic

Intanto la società torinese deve chiudere anche il definitivo accordo proprio con l'attaccante serbo. Tra le parti c'è un'intesa di massima su cifre e durata del contratto, che sarà da 7 milioni di euro per i prossimi cinque anni.

Serve quindi limare gli ultimi dettagli e poi ci sarà anche l'accordo tra Juventus e Vlahovic, pronti a convolare a nozze.