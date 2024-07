Juventus, si conta di chiudere per Todibo

La Juventus accelera per Jean-Clair Todibo. Le ultime sul difensore francese

La Juventus conta di chiudere al più presto per Jean-Claire Todibo. Il difensore del Nizza è il prescelto dai bianconeri per rinforzare il reparto difensivo. Nella giornata di oggi, 26 luglio 2024, è prevista una call tra le parti per provare a raggiungere un'intesa.

Todibo-Juventus, i dettagli dell'operazione

L'operazione che ha in mente la Juventus è quella di un prestito oneroso, a una cifra alta, con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Un investimento tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Nelle ultime ore il difensore francese aveva rifiutato la proposta del West Ham. La sua priorità è infatti la Juventus.