Juventus, Pjanic: "Mercato? Qui sto bene, sono sereno"

Un'estate da protagonista. Miralem Pjanic è uno degli uomini più discussi di questo calciomercato. Parte o resta? E' la domanda che molti tifosi si fanno. Lui dagli Usa dov'è in ritiro, intervistato da Sky Sport a margine di un evento della Juventus a New York, ha voluto rispondere a queste voci, ma non solo ha parlato anche del calendario della Serie A 2018/19 stilato ieri e che vedrà la Juventus impegnata in un fine stagione molto impegnativo. Ecco le sue parole:

"C'è ancora tanto da migliorare, stiamo lavorando tanto. Non c'è ancora brillantezza, ma in generale iniziare con una vittoria fa bene anche per i nuovi. Qui alla Juve poi è sempre così: bisogna giocare sempre per vincere. Mercato? Ho letto tante cose che mi fanno ridere ma io sono sereno e faccio il mio lavoro. Il mercato però è così: a volte interessi a qualcuno altre no. Io sto molto bene qui però. Sono sereno. Nelle ultime due stagioni sono cresciuto molto, sono contento di quello che ho fatto. Sono in un buon gruppo e ho un buon rapporto col mio allenatore. Le cifre che girano intorno al mio nome? Vuol dire che sto facendo bene, ma dovete chiedere alle società: io gioco a calcio per migliorarmi".

"Il calendario? Non l'ho studiato ancora bene, ho visto che abbiamo la prima fuori casa contro il Chievo e si dovrà iniziar bene, ma non sarà facile. Come sempre sarà un campionato difficile e complicato, non c'è niente di scontato. Ma da parte nostra ci sarà sempre la stessa volontà e ambizione: arrivare fino in fondo a tutte le competizioni e vincere tutto quello che possiamo".