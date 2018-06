Juventus, l'obiettivo è trattenere Pjanic: possibile il rinnovo

Faro in regia di cui non volersi assolutamente privare, anche per la prossima stagione e più in generale per il futuro. L'idea della Juventus su Miralem Pjanic è chiara: respingere eventuali offerte in arrivo, per tentare di strappare il calciatore al centrocampo bianconero, e prolungare ulteriormente l'intesa con il calciatore bosniaco, rinnovandone il contratto e trattenendo un elemento importantissimo per la Juventus del presente e del futuro. Intenzionata più che mai a contare ancora, al di là delle richieste, su Miralem Pjanic.