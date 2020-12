Luca Pellegrini ha rinnovato con la Juventus: il centrocampista 21enne ha prolungato il suo contratto con il club bianconero fino al 2025.

Altri due anni dunque, visto che la scadenza attuale era al 2023.

Al momento Pellegrini è in prestito al Genoa (fino a giugno) e finora ha collezionato 10 presenze in Serie A e una in Coppa Italia.