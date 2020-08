Juventus, Paredes nuova idea per il centrocampo

E' iniziata la nuova era di Pirlo alla Juventus: oggi l'ex centrocampista ha tenuto il primo allenamento alla guida della squadra bianconera, mentre il club continua a muoversi sul mercato.

Fronte uscite, ci sono sempre da risolvere le situazioni legate alle partenze di Higuain e Khedira. I due giocatori sono in uscita e la Juve vuole trovare un accordo con entrambi per separarsi.

Per l'attacco, Milik continua ad aspettare i bianconeri e a sperare che possano trovare un'intesa con il Napoli. L'altro nome è quello di Dzeko, anche se la Juventus non ha ancora formulato un'offerta alla Roma (che comunque non vuole privarsi del bosniaco).

Per il centrocampo invece una nuova idea può essere Leandro Paredes. Il classe '94 del Paris Saint Germain, arrivato nel 2019 dallo Zenit, infatti può lasciare Parigi e può diventare un obiettivo dei bianconeri a determinate condizioni.