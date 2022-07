Juventus, Morata prima scelta ma si sondano anche Werner e Martial

La strategia della Juventus per il rinforzo in attacco: la prima scelta resta Morata ma si pensa anche a due vecchi pallini, Werner e Martial

Dopo aver rinforzato il reparto difensivo con l'acquisto di Gleison Bremer, la Juventus continua a muoversi anche per l'attacco. Massimiliano Allegri ha bisogno di un esterno d'attacco e la prima scelta resta sempre Alvaro Morata, tornato all'Atletico Madrid.

Per il calciatore spagnolo resta la difficolta per la trattativa con i Colchoneros sul prezzo e sulla formula ma si continua a lavorare per un suo ritorno. Per l'ex Chelsea sarebbe la terza avventura con i bianconeri in caso di buona riuscita dell'affare.

Juventus, le alternative a Morata

Dall'altra arte, però, la Juventus sta iniziando a sondare anche altre alternative per il coprire la mancanza in quel ruolo: stiamo parlando di Anthony Martial del Manchester United e Timo Werner del Chelsea.

Il primo, ala francese classe 1995, è stato in prestito al Valencia da gennaio a maggio e ora sta facendo molto bene nella pre season con i Red Devils: era già stato un pallino della dirigenza nella scorsa stagione.

Per Werner il Chelsea potrebbe aprire al prestito. Punta tedesca molto agile dle 1996, da due anni ai Blues con cui ha vinto anche la Champions League, si era già parlato di lui per l'affare De Ligt. Per lui 23 gol all'ombra dello Stamford Bridge.