Juventus: Locatelli è arrivato al J Hotel

Manuel Locatelli è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Juventus.

Dopo l'accordo trovato nelle ultime ore, il giocatore è già arrivato a Torino.

Quella tra martedì e mercoledì sarà la sua prima notte in bianconero. Anche se il suo passaggio non è stato ancora ufficializzato, il destino del centrocampista classe 1998 è ormai legato a quello della Juventus.

Leggi anche - Il Loca alla Juve, due mesi dopo la doppietta alla Svizzera

Manuel Locatelli infatti è arrivato nella serata di martedì al J Hotel. Per la mattina di mercoledì sono previste le visite mediche e la firma sul suo nuovo contratto con la Juve.

Leggi anche - Sassuolo, Djuricic saluta Locatelli: “In bocca al lupo per la nuova avventura”

I dettagli dell'accordo tra Juventus e Sassuolo

Locatelli diventerà poi a tutti gli effetti un giocatore bianconero. Decisivo è stato l'ultimo incontro avvenuto tra le parti questo martedì mattina, che ha portato all'accordo definitivo: Locatelli si trasferirà alla Juventus con la formula del prestito biennale (che dovrebbe essere gratuito) con un obbligo di riscatto incondizionato a 35 milioni tra parte fissa e bonus, che può essere esercitato già il prossimo anno in caso di qualificazione in Champions League (QUI per tutti i dettagli).