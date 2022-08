11:45 - È arrivata la conferma ufficiale da parte dell'Eintracht Francoforte: Filip Kostic non farà parte della partita valida per la Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Confermata, quindi, anche dal club tedesco la fase finale della trattativa con la Juventus. "Filip si è comportato in modo esemplare la scorsa stagione e ha giocato un ruolo importante nella vittoria della UEFA Europa League. Abbiamo sempre detto che non avremmo messo nessun ostacolo sulla sua strada se avessimo fatto un'offerta che fosse buona per tutte le parti e che fossimo disposti a parlare. Attualmente siamo in trattative promettenti con un altro club e una soluzione sta emergendo. Abbiamo una rosa ampia e abbiamo molta fiducia nei ragazzi, che meritano tutti la loro possibilità e sono entusiasti delle sfide che ci attendono. In questo contesto, abbiamo deciso – anche su richiesta del possibile nuovo club – di giocare la partita contro il Real Madrid senza Filip". Queste le parole del direttore sportivo dell'Eintracht Krosche.

La trattativa tra Juventus e Eintracht Francoforte per portare in bianconero Filip Kostic sembra ormai in dirittura d'arrivo. Da quanto raccolto in collaborazione con Sky De, i due club sono ormai prossimi all'accordo per il trasferimento del giocatore. Kostic potrebbe non fare parte della squadra in vista della Supercoppa Europea di domani contro il Real Madrid. In quel caso, il calciatore potrebbe arrivare oggi stesso a Torino.

Juventus, se Kostic non farà parte della squadra per la Supercoppa, probabile arrivo già oggi a Torino

Al momento è in corso l'allenamento dell'Eintracht Francoforte in vista della Supercoppa Europea in programma domani sera contro il Real Madrid di Ancelotti. Se Kostic non dovesse essere convocato dalla squadra tedesca per la partita, potrebbe partire già oggi per Torino. Tutte le strade al momento portano a una possibile non convocazione. La Juventus e l'Eintracht hanno quindi limato la distanza, che ieri era di circa 4 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alla fine, l'accordo tra le società dovrebbe essere stato raggiunto su una cifra che si aggira attorno ai 17/18 milioni di euro, bonus inclusi.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO