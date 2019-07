Juventus, interesse del West Ham per Higuain

I tifosi oggi l'hanno accolto con un "Gonzalo resta con noi", ma su Higuain non c'è solo la Roma che ha espresso pubblicamente il gradimento per l'attaccante.

Per l'argentino, anche il West Ham ha manifestato un interessamento concreto. Il club inglese non è riuscito a prendere Maxi Gomez (che andrà al Valencia), per questo ha tentato un approccio alla Juventus per Higuain, proponendo un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La richiesta dei bianconeri è di 40 milioni.

Capitolo De Ligt: Juve e Ajax ancora trattano ma, stando a quanto raccolto, non risulta sia stato inserito Kean come contropartita in questa operazione.