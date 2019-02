Juventus, le ultime sugli infortuni di Douglas Costa e Bernardeschi

Situazioni da monitorare in casa Juventus. Oltre agli infortuni dei difensori, nella partita contro il Parma vanno contati anche i potenziali stop di Douglas Costa e Bernardeschi. Due situazioni da monitorare, soprattutto per il brasiliano, uscito alla fine del primo tempo proprio per lasciare spazio all'ex Fiorentina. Un cambio non previsto. Non subito, almeno. L'esterno si è però dovuto fermare per un affaticamento al quadricipite che verrà valutato nei prossimi giorni ma che potrebbe portarlo a una sosta forzata, precauzionale, per la partita della prossima settimana contro il Sassuolo.

Bernardeschi, invece, a pochi minuti dal termine della gara aveva chiesto il cambio (al suo posto è entrato Can) per un problema al costato. Secondo i primi accertamenti il suo infortunio non sembra preoccupare particolarmente la Juventus, fiduciosa in un suo pronto recupero già nei prossimi giorni.