Juve, si lavora alle risoluzioni di Khedira e Higuain: le ultime

Due nodi da sciogliere, due giocatori in uscita. La Juventus continua a lavorare per risolvere i contratti di Higuain e Khedira.

Entrambi verso la fine della loro storia in bianconero ma a condizioni differenti, visto che il tedesco è praticamente out da dicembre per infortunio mentre l'argentino sta bene. La buonuscita quindi cambierà, quello che è certo è che la Juve vuole trovare un accordo con entrambi.

Perin e Rugani: la situazione

Un altro giocatore in uscita dal club bianconero può essere Mattia Perin (su cui c'è anche il Fulham) e del futuro del quale si è parlato proprio oggi in un incontro tra Paratici e l'agente del portiere Lucci a Milano.

Per quanto riguarda Rugani, infine, non trovano riscontro le notizie riportate da fonti spagnole riguardanti un possibile scambio con Hector Bellerin dell'Arsenal.