Juventus, dettagli finali per Facundo Gonzalez: visite lunedì o martedì

Vicinissimo l'arrivo di Facundo Gonzalez dal Valencia: la Juventus vuole farlo arrivare lunedì o martedì per le visite

Siamo agli ultimi dettagli per l'arrivo di Facundo Gonzalez alla Juventus. Il difensore uruguaiano sarebbe il secondo acquisto dei bianconeri.

Juventus, ai dettagli per Facundo Gonzalez

Il giocatore classe 2003 dovrebbe arrivare lunedì o martedì per le visite mediche. Si stanno discutendo gli ultimi dettagli col Valencia per l'indennizzo legato ai bonus e la percentuale sulla futura rivendita.

I bianconeri vorrebbero comunque tenerlo in rosa ma dipenderà dagli altri movimenti. In quel caso potrebbe uscire in prestito.

Sarebbe comunque un bel colpo in prospettiva per i bianconeri data anche l'esclusione di Bonucci dal progetto tecnico.