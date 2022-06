Juventus, continua l'attesa per Di Maria. Dall'Inghilterra Chelsea su De Ligt

Juventus, Di Maria non ha ancora comunicato la decisione definitiva. I Blues potrebbero fare un'offerta per De Ligt

Dopo l'ultima offerta della Juventus di un anno di contratto più opzione, Angel Di Maria sta ancora riflettendo sul proprio futuro.

Di Maria, giorni di riflessione

I bianconeri hanno fatto di tutto per andare incontro alle richieste del giocatore ma il Fideo deve ancora comunicare la decisione definitiva. Il fantasista ex PSG vorrebbe giocare il suo ultimo anno in Europa per arrivare al meglio al Mondiale in Qatar ma il richiamo dell'Argentina è forte. Berardi resta l'alternativa principale

In Inghilterra si parla di un interessamento del Chelsea per de Ligt con la Juventus che chiederebbe una cifra molto vicina alla clausola alla cessione. Da capire se faranno offerta