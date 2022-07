Juventus, Di Maria atteso in città venerdì

È stato uno dei principali tormentoni della prima parte di calciomercato: Angel Di Maria è finalmente vicino a vestire la maglia della Juventus. L'attaccante argentino ha ormai finalizzato l'accordo con i bianconeri dopo un lungo periodo di riflessione ed è ora pronto a iniziare la sua nuova avventura.

El Fideo è atteso a Torino venerdì per svolgere le visite mediche e unirsi poi ufficialmente al club. Nello stesso weekend arriverà anche Paul Pogba, l'altro grande colpo del mercato juventino. Massimiliano Allegri li aspetta per iniziare il raduno, programmato per domenica 10 luglio.