Juventus-CR7, conto alla rovescia

Juve-CR7, è partito il conto alla rovescia.

Non ci sono conferme sul suo imminente arrivo a Torino, ma sul fatto che i bianconeri siano pronti a prenderlo alle condizioni pattuite con Jorge Mendes sì.

La Juventus infatti aspetta dall'agente del portoghese l'ok definitivo sulla cifra d'uscita dal Real Madrid (100 milioni) e sull'ingaggio da 30 milioni netti per 4 anni. Quei 100 milioni non rappresenterebbero comunque una clausola esercitabile, bensì un gentleman agreement tra il club spagnolo e lo stesso CR7.

I bianconeri quindi aspettano che Mendes confermi le condizioni precise di trasferimento. La conferma che Ronaldo voglia la Juve, invece, c'è: il portoghese vuole i bianconeri.



Dunque, se il Real rispetterà questo impegno verbale, la Juventus procederà con il formalizzare l'offerta, preparando contemporaneamente il contratto del giocatore.

E' Mendes che ha in mano la pratica e le sue dichiarazioni odierne sono state utili anche per stemperare un po' il clima di tensione intorno alla figura del presidente Florentino Perez (“Se Cristiano andrà via dal Real sarà eternamente grato al club, al presidente, allo staff medico, a chiunque abbia incrociato al Real, a tutti i madridisti del mondo); la Juve ora non aspetta altro che l’ok per partire con la fase operativa dell’affare.