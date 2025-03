Kings League, novità nel regolamento: in arrivo i prestiti internazionali

Novità per la Kings League: omologata la regola per i prestiti internazionali.

La Kings League continua a innovare e introduce una nuova regola che permetterà i prestiti internazionali tra squadre della competizione.

Un’aggiunta che punta ad aumentare la spettacolarità del torneo, offrendo ai club maggiore flessibilità nella gestione della rosa e agli atleti l’opportunità di giocare con formazioni diverse nel corso della stagione.

Il meccanismo è semplice: due squadre devono trovare un accordo per il prestito di un giocatore per una o più giornate. L’atleta in questione dovrà essere incluso nella rosa della squadra di destinazione, che non potrà comunque superare il limite di 14 giocatori totali. Sia i giocatori selezionati tramite il Draft che quelli Wildcard potranno essere coinvolti nei prestiti.

Questa regola sarà valida esclusivamente per le partite di regular season, con l’eccezione delle ultime due giornate di campionato. L’obiettivo è dare maggiore dinamicità alla competizione, favorendo collaborazioni tra club di diverse nazioni e rendendo il torneo ancora più imprevedibile.

I Prestiti Internazionali saranno liberi dalla prossima giornata di Kings League: i presidenti italiani potranno, dunque, prelevare in prestito giocatori da tutte le squadre. (LEGGI QUI IL RESOCONTO DELL’ULTIMA GIORNATA)

Ecco le regole:

La squadra A e la squadra B devono accordarsi per il prestito di un giocatore per una o più giornate.

Il giocatore in prestito deve essere incluso nella rosa della squadra di destinazione, che non può superare i 14 giocatori.

Sia i giocatori selezionati tramite il Draft che quelli Wildcard possono essere oggetto di un prestito.

I prestiti internazionali sono validi solo per le partite di regular season, ad eccezione delle ultime due giornate di campionato.

Sono moltissimi i giocatori visti nella Kings World Cup Nations che potrebbero vestire le maglie delle squadre che militano nella competizione italiana: vedremo anche l’MVP Kelvin Oliveira? La Kings League potrebbe riservare molte sorprese.