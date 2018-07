Juventus, cena milanese per Pjanic con Ramadani. E con vista sul futuro...

Cena a Milano per Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus che è stato intercettato fuori da un noto ristorante del centro città. Poche parole dedicate, ovviamente, a Cristiano Ronaldo: "Un grande colpo per la Juventus? Eh certo, grande. Grandissimo".

La serata del centrocampista bosniaco, tuttavia, non si è certo concentrata sulle sole parole rilasciate all'uscita dal locale: l'ex Roma, infatti, si trovava a cena con Fali Ramadani, suo nuovo agente, in questo momento particolarmente vicino e legato al Chelsea per diverse operazioni di mercato portate avanti. Non da escludere, in questo senso, la possibilità che il procuratore abbia illustrato al proprio nuovo assistito i piani del club allenato da Maurizio Sarri, in previsione di un'eventuale addio alla Juventus: la volontà del club bianconero e del calciatore è tuttavia quella di rimanere a Torino, con una questione rinnovo ancora irrisolta. E con una possibile intenzione, per Ramadani, di spingere per un trasferimento del bosniaco.