Juventus, nuovi contatti per Cavani

Nella lista degli attaccanti che la Juventus sta valutando ci sono da registrare dei nuovi tentativi in corso anche per Edinson Cavani.

Dzeko è bloccato al momento, visto anche che la Roma non trova un possibile sostituto del bosniaco, mentre la pista che porta a Suarez non è facilissima da percorrere dato che non si è ancora liberato dal Barcellona e vista la 'variabile' Messi (la cui permanenza al Barça può cambiare i piani del giocatore).

Per questi motivi, la Juventus ha riattivato i contatti con Cavani.

Un dialogo per sondare le intenzioni dell'attaccante - con un passato al Napoli - su un suo possibile ritorno in Serie A, ed il lato economico dell'operazione tra ingaggio e commissioni.