Juventus, previsto incontro per fare il punto mercato

Finita la tournèe americana, la Juventus è tornata a lavorare in vista dell'inizio del campionato (i bianconeri esordiranno all'Allianz Stadium contro il Sassuolo il prossimo 15 agosto, ndr). Intanto, la società bianconera continua a guardare al mercato per completare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.

Juventus, previsto summit di mercato

Nella giornata di domani, mercoledì 3 agosto, la dirigenza della Juventus ha fissato un incontro con Massimiliano Allegri per fare il punto sul mercato. Si deciderà la strategia dei bianconeri dei prossimi giorni.

Si dovrà decidere, infatti, se puntare su un esterno di ruolo, come Filip Kostic (l'esterno dell'Eintracht Francoforte continua a piacere ai bianconeri) e in quel caso lasciare Moise Kean come vice Dusan Vlahovic, o puntare su un altro profilo che potrebbe giocare anche da prima punta, come Anthony Martial e Giacomo Raspadori, per il quale ci sarà un incontro nella giornata di domani con gli agenti (su cui c'è anche il Napoli).

Capitolo centrocampo: anche in mediana si attendono sviluppi, soprattutto dopo le ultime novità arrivate da Paul Pogba: il centrocampista francese non dovrà operarsi, ma si sottoporrà ad una terapia conservativa di cinque settimane. Per il momento, comunque, Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella, che hanno iniziato la stagione agli ordini di Massimiliano Allegri, non sono in uscita.