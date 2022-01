Juventus, primo sondaggio per Icardi: la situazione

I bianconeri hanno iniziato a sondare il terreno per l'attaccante argentino

Possibili movimenti in attacco in casa Juventus. Dopo l'intrigo Morata-Barcellona raccontato negli scorsi giorni, la società bianconera ha avviato nei giorni scorsi i primi sondaggi per Mauro Icardi del PSG.

Le società non hanno ancora ragionato su formule e cifre di un possibile trasferimento, ma c'è stata una prima richiesta di informazioni da parte dei bianconeri.

Non ci sono stati sviluppi successivi, ma nei prossimi giorni la Juventus dovrà decidere se fare sul serio per l'attaccante argentino. Il club parigino valuterà, invece, se sarà disposto ad accettare una soluzione temporanea senza obblighi di riscatto (soluzione preferita dei bianconeri).

La volontà della Juventus è di scegliere attentamente l'attaccante del futuro a fine stagione. Icardi, intanto, ha ricominciato ad allenarsi nella giornata odierna insieme ai compagni di squadra del Paris Saint-Germain.