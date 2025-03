Italia, gli esordienti lanciati da Spalletti: l’elenco completo

L’elenco completo dei calciatori esordienti lanciati in Nazionale da Luciano Spalletti

Dall’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana sono diversi i giocatori che hanno fatto il loro esordio con la maglia azzurra. L’ultimo è stato Rovella in occasione della gara contro il Belgio.

Sarà difficile – almeno per il momento – raggiungere i 51 esordienti in Nazionale di Roberto Mancini (leggi qui l’elenco completo). Luciano Spalletti siede sulla panchina dell’Italia dall’1 settembre del 2023.

Tra le qualificazioni all’Europeo, Euro2024, le amichevoli e la Nations League l’ex Napoli ha collezionato un totale di 20 panchine con la Nazionale con 11 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

L’Italia in questa pausa della nazionali giocherà i quarti di finale di Nations League. L’andata è in programma per giovedì 20 marzo, mentre il ritorno domenica 23 marzo.

L’elenco completo degli esordienti in Nazionale con Spalletti

Nicolò Rovella: Belgio-Italia, 14 novembre 2024 Daniel Maldini: Italia-Israele, 14 ottobre 2024 Lorenzo Lucca: Italia-Israele, 14 ottobre 2024 Niccolò Pisilli: Italia-Belgio, 10 ottobre 2024 Marco Brescianini: Francia-Italia, 6 settembre 2024 Michael Folorunsho: Italia-Bosnia, 9 giugno 2024 Riccardo Calafiori: Italia-Turchia, 4 giugno 2024 Guglielmo Vicario: Italia-Ecuador, 24 marzo 2024 Raoul Bellanova: Italia-Ecuador, 24 marzo 2024 Andrea Cambiaso: Venezuela-Italia, 20 marzo 2024 Destiny Udogie: Inghilterra-Italia, 14 ottobre 2023

I prossimi impegni della Nazionale

L’Italia in questa settimana giocherà il quarto di finale di Nations League contro la Germania. In caso gli uomini di Spalletti riuscissero a passare il turno giocherebbero la semifinale contro la vincente tra Croazia e Francia.