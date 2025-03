Andrija Delibasic, Rayo Vallecano (Imago)

All’età di 43 anni è venuto a mancare Andrija Delibasic, ex calciatore montenegrino che ha militato anche in Spagna

Il mondo del calcio è in lutto per la prematura scomparsa di un ex calciatore professionista con una carriera alle spalle in diversi Paesi d’Europa.

All’età di 43 anni è morto Andrija Delibasic, attaccante classe 1981 nativo di Niksic, città del Montenegro.

Durante una carriera sviluppatasi tra il 2004 e il 2015 ha vestito, tra le altre, le maglie di Partizan, Mallorca, Benfica, Braga, AEK Atene, Real Sociedad e Rayo Vallecano.

Oltre a un palmarès che include le vittorie di un campionato serbo e uno portoghese, aveva all’attivo anche 21 presenze con la nazionale del Montenegro.

La malattia e la carriera post ritiro

A diffondere la notizia della sua scomparsa è stata la FSCG, cioè la Federazione calcistica del Montenegro che in un comunicato ufficiale ha dichiarato: “Andrija Delibasic è scomparso oggi (martedì 19 marzo, ndr) dopo una lunga lotta con una grave malattia. Membro della grande generazione che ha dato vita alla nostra miglior rappresentativa, Degli ha collezionato 21 presenze con la nostra Nazionale, segnando sei reti”.

Dal mese di marzo 2023, infatti, Delibasic combatteva con un tumore al cervello diagnosticato mentre allenava il club montenegrino FK Mornar. Dopo un’operazione chirurgica alla quale era stato sottoposto a Belgrado, era poi diventato direttore sportivo del Buducnost, sempre in patria.

Dusan Vlahovic, Juventus (Imago)

Si spegne Andrija Delibasic: il messaggio di Vlahovic

Il mondo piange, pertanto, un attaccante che ha fatto la storia del calcio in Montenegro. Tra chi gli ha riservato un saluto, figura anche Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo della Juventus ha ricordato la memoria di Delibasic postando nella propria storia Instagram la fotografia di una sua esultanza con la maglia numero 9.