Il terzino del Mallorca fa la storia: sarà il primo calciatore professionista a debuttare nel torneo di calcio a 7 più famoso d’Europa

Il primo calciatore professionista in attività sbarca in Kings League. Stiamo parlando di Pablo Maffeo, terzino del Mallorca, club di Liga. Un nome che già nel 2017 aveva fatto discutere. Secondo Messi, infatti, Maffeo è stato il difensore più fastidioso affrontato in Spagna.

Per il suo debutto in Kings League Spain si dovrà attendere domenica 23 marzo: il classe 1997 vestirà la maglia del Kunisports – club del presidente Kun Agüero – nel match contro i Porcinos FC.

L’identikit è stato finalmente svelato, dopo una settimana all’insegna degli indizi: militante tra le prime 10 squadre in classifica de LaLiga, vincitore della Copa del Rey e proveniente da un Paese la cui Nazionale ha vinto almeno un Mondiale. Ora, tutto è stato svelato.

Il debutto di Pablo Maffeo rappresenterà l’ennesimo step epocale per il format di calcio a 7 più famoso d’Europa. Questa iniziativa rafforza ulteriormente il legame tra la Kings League e il calcio professionistico, sulla scia della collaborazione in atto tra la Serie A e la Kings League Lottomaticasport Italy, nonché della partnership tra la Juventus e Zebras FC, team della Kings League Lottomatica.sport Italy.