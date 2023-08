Juventus, Bonucci verso l'Union Berlino: la situazione

Nelle ultime settimane Leonardo Bonucci è stato messo sul mercato e dunque lascerà la Juventus. In particolare, per il suo trasferimento, sono in corso contatti positivi con l'Union Berlino.

Juventus, contatti positivi con l'Union Berlino per Bonucci

Dopo ben 12 stagioni trascorse in bianconero, il classe 1987 potrebbe dunque proseguire la sua carriera in Bundesliga. L'Union Berlino vuole Bonucci, il difensore ha aperto al trasferimento e le parti stanno dialogando.

Considerando anche la situazione complicata che si è creata per Bonucci in casa Juventus, Berlino potrebbe essere davvero la sua nuova destinazione.

I numeri stagionali di Bonucci

Nell'ultima stagione, complice l'età ormai avanzata, Bonucci non ha trovato molto spazio sotto la guida di Massimiliano Allegri. Tra Serie A, Europa League, Coppa Italia e Champions League, il trentaseienne difensore bianconero ha collezionato 26 presenze, in cui è riuscito anche a mettere a segno 2 gol.

Numeri comunque importanti, ma certamente inferiori rispetto a quelli delle stagioni precedenti, in cui il contributo di Bonucci era maggiore anche in fase realizzativa.