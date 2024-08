Koopmeiners-Juve, partita ancora aperta: la situazione

Il sogno del mercato della Juventus è Teun Koopmeiners, che ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in bianconero e ha chiesto all'Atalanta la cessione. I nerazzurri però non hanno ancora trovato l'accordo: la partita resta aperta.

Juventus, partita aperta per Koopmeiners

Da una parte c'è il muro dell'Atalanta, dall'altra c'è l'offerta della Juventus che è già di circa 60 milioni di euro. I bianconeri potrebbero però decidere di fare uno sforzo ulteriore. La trattativa potrebbe andare avanti fino al termine del calciomercato ma i bianconeri restano fiduciosi.

Juventus, fatta per il rinnovo di McKennie

Nel frattempo la Juventus ha chiuso per il rinnovo di contratto di McKennie. L'americano era fuori dal progetto e sembrava destinato all'addio ma dopo un colloquio con Thiago Motta è stato reintegrato in gruppo.

Nella giornata di venerdì 22 agosto dovrebbe quindi arrivare il rinnovo di contratto con il club bianconero.