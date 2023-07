Juventus, incontro con l'agente di Arthur per il rinnovo in vista del prestito alla Fiorentina

Previsto per oggi un incontro tra l'agente di Arthur Pastorello e la Juventus per il rinnovo, propedeutico alla cessione in prestito alla Fiorentina

Sono giorni importanti per il futuro di Arthur. Il centrocampista, dopo il prestito della scorsa stagione al Liverpool, è tornato al lavoro alla Continassa, ma il suo futuro non sarà in bianconero. In corso una trattativa con la Fiorentina per il trasferimento del centrocampista, come raccontato nei giorni scorsi.

Oggi, 18 luglio, è in programma un incontro tra la Juventus e l'agente del giocatore, Pastorello, che è appena arrivato alla Continassa. Un incontro volto a trovare l'accordo per il rinnovo di contratto di Arthur, propedeutico per il suo passaggio alla Fiorentina in prestito.