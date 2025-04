Le formazioni ufficiali schierate da Igor Tudor e Alessandro Nesta per la sfida delle 18:00 tra Juventus e Monza.

Prosegue la domenica della 34esima giornata di Serie A con la sfida tra la Juventus di Igor Tudor e il Monza di Alessandro Nesta. L’appuntamento è fissato alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino.

Da una parte i padroni di casa cercano il riscatto dopo la sconfitta in trasferta contro il Parma di Cristian Chivu. I tre punti sarebbero fondamentali per la lotta Champions League.

Anche i biancorossi arrivano al match dopo una sconfitta. Il Napoli di Antonio Conte, nella scorsa giornata, ha infatti avuto la meglio sui ragazzi di Nesta.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali della sfida delle 18:00 tra Juventus e Monza.

Juventus-Monza, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All.: Tudor

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Conceicao, Adzic, Weah, Douglas Luiz, Savona, Rouhi, Mbangula

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakoupolos; Caprari, Mota. All.: Nesta.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Urbanski, Sensi, Forson, Palacios, Petagna, Martins, Colomco, Vignato, Ciurria

Juventus-Monza, dove vedere in tv e streaming

La partita tra Juventus e Monza, in programma domenica 27 aprile alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming sull’app di Sky Go, Now tv e DAZN disponibili su pc, tablet e cellulari.