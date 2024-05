Juventus, valutazioni su un'interruzione anticipata con Allegri: la situazione

Sono ore calde in casa Juventus. Nonostante la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta, la reazione di Massimiliano Allegri nell'immediato post partita e durante la premiazione non sono passate inosservate agli occhi della dirigenza (clicca qui per leggere cos'è successo), così che sta valutando una possibile interruzione anticipata del rapporto con l'allenatore.

Le ultime in casa Juventus sul futuro di Allegri dopo la vittoria della Coppa Italia

Non gradito l'atteggiamento di Allegri al termine della finale di Coppa Italia, così il club bianconero sta pensando di chiudere il rapporto con l'allenatore livornese già oggi (16 maggio) e quindi prima della naturale scadenza del contratto.

Riflessioni in corso, non tanto per i risultati, come riportato da Sky Sport, ma per quanto accaduto per le proteste avvenute nel finale di partita. Atteggiamenti che non coincidono con le regole comportamentali della Juventus.

Al momento, le ultime due partite serviranno solamente per capire il piazzamento finale del campionato, così, la società sta valutando se interrompere immediatamente il rapporto con l'allenatore, considerando che la prossima stagione cambierà la guida, con Thiago Motta candidato numero uno per sostituirlo. Considerazioni, quindi, su un'eventuale interruzione già immediata del rapporto, prima della chiusura del campionato.