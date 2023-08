Juve, rinnovo per Yildiz: si tratta anche con Gatti e Huijsen

Rinnovo di contratto in arrivo per Kenan Yildiz, talento classe 2005 della Juventus: poi si penserà a quelli di Gatti e Huijsen

La Juventus pensa al futuro. Il club bianconero, in attesa della sfida contro l'Empoli di domenica 3 agosto alle 20:45, pensa anche al mercato e nello specifico ai rinnovi di alcuni calciatori. La società torinese vuole infatti blindare diversi giovani che stanno emergendo.Tra questi c'è anche Kenan Yildiz, giocatore offensivo classe 2005 che nelle prime due giornate di campionato è entrato a partita in corso, giocando due spezzoni di gara.

Il calciatore turco infatti ha mostrato diverse qualità nel corso dell'estate e nei due spezzoni giocati e adesso la Juventus sta per blindarlo con un rinnovo di quattro anni più opzione per il quinto.

Non solo Yildiz: la Juve pensa ai rinnovi di Gatti e Huijsen

Non appena sarà archiviata la questione rinnovo di Kenan Yildiz, la Juventus proverà a rinnovare i contratti di altri due giocatori importanti per il futuro bianconero. Parliamo di Federico Gatti e Dean Huijsen. Per Gatti ci sarebbe il prolungamento di un altro anno, mentre per Huijsen un contratto di cinque anni.

Il primo, difensore di 25 anni, ha giocato 27 partite totali con la Juventus nell'ultimo anno. Dean Huijsen, invece, è un difensore centrale ben strutturato fisicamente di soli 18 anni che non ha mai esordito con la prima squadra, ma è già nel giro da diverso tempo.