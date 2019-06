Juve, proseguono i contatti per De Ligt: le ultime

Proseguono i contatti tra la Juventus, l’Ajax e Mino Raiola, alla ricerca degli accordi definitivi per il trasferimento in bianconero di Matthijs De Ligt. Per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore, sia ieri che oggi ci sono stati diversi confronti tra l’agente, Fabio Paratici e Pavel Nedved, per trovare una soluzione condivisia. La richiesta è di 12 milioni di euro netti più bonus, con una clausola rescissoria che varierà ogni fine stagione ma non sarà inferiore a circa 150 milioni.

Il prezzo di De Ligt al momento oscilla tra i 65 e i 75 milioni. Più Raiola riuscirà ad abbassare il costo del cartellino, più potrà guadagnare il difensore. Al momento, la Juve non è mai stata così vicina a chiudere per l’olandese: De Ligt ha dato priorità ai bianconeri, dunque bisognerà soltanto trovare un’intesa e bisognerà farlo anche in tempi ristretti, perché il Paris Saint-Germain ha mandato nuovi segnali attraverso Leonardo. I francesi avevano di fatto bloccato il giocatore, ma con l’addio del direttore sportivo Antero Henrique aveva fatto saltare gli impegni presi in precedenza. Una situazione che ha permesso l’inserimento della Juventus nella trattativa per un altro grande colpo di mercato.