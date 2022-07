Inter, incontro con gli agenti di Zagadou: la situazione

Con il futuro di Milan Skriniar ancora da valutare, l'Inter prosegue i lavori per rinforzare il proprio reparto difensivo. Non solo il profilo di Gleison Bremer tra quelli attenzionati ma, in giornata, c'è stato un dialogo tra i dirigenti nerazzurri e gli agenti di Dan-Axel Zagadou, difensore centrale francese attualmente svincolato. Classe 1999, il calciatore ha appena concluso la propria esperienza al Borussia Dortmund.

Inter, idea Zagadou: la situazione

Avvio di mercato da protagonista per l'Inter, con Giuseppe Marotta attivo su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. In queste ore i riflettori dei nerazzurri sono puntati soprattutto sulla difesa, dove rimane in bilico la situazione legata a Milan Skriniar, calciatore cercato dal Paris Saint-Germain. L'eventuale ingaggio di Zagadou dipende anche da come procederà la trattativa per Milenkovic, che è il primo obiettivo in caso di cessione dello slovacco.

L'Inter inizia a studiare diverse alternative e, dopo l'incontro delle scorse ore con il Torino per l'eventuale operazione Bremer, oggi ha avuto un contatto per un nuovo nome. Si tratta di Dan-Axel Zagadou, difensore centrale classe 1999 lo scorso anno al Borussia Dortmund. Attualmente svincolato, il calciatore arriverebbe dunque a parametro zero. Occasione di mercato importante per chi, come l'Inter, è alla ricerca di un difensore. Dopo il primo incontro avvenuto oggi, le parti torneranno ad aggiornarsi.

Chi è Dan-Axel Zagadou

Difensore centrale classe 1999, Zagadou cresce nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. Dopo diverse esperienze a livello giovanile anche con il Borussia Dortmund, è proprio con il club tedesco che trova l'equilibrio tra i grandi. Sono 67 le presenze totalizzate in Bundesliga, con 4 gol messi a segno. Nell'ultima stagione luci e ombre per il calciatore francese, che oggi può rappresentare una buona opportunità di mercato arrivando da parametro zero. L'Inter ci pensa, valutazioni in corso.