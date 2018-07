Inter, Vrsaljko più vicino: la situazione

L’Inter è più vicina a Sime Vrsaljko, nelle ultime ore i contatti tra le parti sono stati positivi e sta vincendo la volontà del giocatore di vestire la maglia nerazzurra. Le cifre dell’affare dovrebbero aggirarsi intorno ai 25 milioni, con un prestito molto alto fissato a 8 milioni e un riscatto a 17.

La cifra molto alta relativa al prestito fa presupporre ad un futuro riscatto nonostante non ci sia un obbligo come nel caso dell’operazione che ha portato Politano in nerazzurro. L’ Inter vorrebbe far arrivare Vrsaljko a Milano tra lunedì e martedì per le visite mediche. Giorni decisivi per riportare il terzino in Italia.